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Умер патриарх Сербской православной церкви Ириней. Он болел COVID-19

20.11.2020, 11:01
Умер патриарх Сербской православной церкви Ириней. Он болел COVID-19 - Фото
Патриарх Cербский Ириней (Фото – Andrej Cukic, EPA)

Патриарху Иринею было 90 лет, позитивный тест на коронавирус он получил в начале ноября

Патриарх Сербской православной церкви Ириней умер в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, сообщает BBC.

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Патриарх был госпитализирован с 4 ноября, когда при плановом тестировании у него обнаружили заражение коронавирусом. Недавно состояние его здоровья ухудшилось, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Ириней родился 28 августа 1930 года. В 1959 году принял монашеский постриг, в 1974-м избран викарным епископом патриарха Сербского, в январе 2010 года – патриархом Сербской православной церкви.

Патриарх Ириней в 2018 году выступал против предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Он заявлял, что решение Вселенского патриарха Варфоломея, принятое против воли Русской православной церкви, повредит в ситуации вокруг Черногорской и Македонской церквей, которые тоже могут начать добиваться автокефального статуса.

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Денис Юдин
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сербская православная церковь патриарх ириней

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