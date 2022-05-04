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Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 09:25
Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич - Фото
Фото: Ivan Mezhui / Flickr

Ночью 4 мая в Минске умер Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь, сообщило Еврорадио со ссылкой на его супругу. Шушкевичу было 87 лет.

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Станислав Шушкевич был одним из подписантов Беловежского соглашения, которое в декабре 1991 года окончательно похоронило СССР.

Будучи председателем Верховного совета Республики Беларусь, он руководил страной до 1994 года. На первых президентских выборах в Беларуси Шушкевич занял четвертое место с 10% голосов.

Был депутатом Верховного совета Беларуси до 2001 года.

В апреле 2022 года состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенной коронавирусной болезни. Одно время он был в реанимации.

Андрей Водяный
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беларусь Станислав Шушкевич
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