Умер последний участник восстания в концлагере Собибор

Фото: twitter.com/EmmanuelNahshon

В Израиле в возрасте 96 лет скончался последний выживший участник восстания в нацистском концентрационном лагере Собибор Семен Розенфельд. Об этом сообщил в Twittter официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с мая 1942 по октябрь 1943 года. Массовый побег из Собибора в 1943-ем считается одним из двух успешных восстаний в концлагерях Второй мировой войны (второе в лагере Треблинка-2).

14 октября 1943 года узники Собибора подняли восстание. Из почти 550-ти заключенных приняли участие в восстании примерно 120-ть, около 80-ти погибли при побеге. Все оставшиеся в лагере были убиты на следующий день. В последующие две недели после побега нацисты устроили охоту на беглецов, поймали 170 человек, все они были сразу расстреляны. В начале ноября активные поиски были прекращены. До освобождения Польши еще около 90 бывших узников Собибора были выданы нацистам местным населением или убиты коллаборационистами. До конца войны дожили 53 участника восстания.

В период с апреля 1942 года по осень 1943 в концлагере Собибор было уничтожено по меньшей мере 250 тысяч человек. После восстания узников нацисты уничтожили лагерь, и чтобы скрыть следы преступления, засадили его территорию картофелем и капустой.

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