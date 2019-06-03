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03.06.2019, 19:22

Умер последний участник восстания в концлагере Собибор

Умер последний участник восстания в концлагере Собибор - Фото
Фото: twitter.com/EmmanuelNahshon

Семен Розенфельд скончался в возрасте 96 лет

В Израиле в возрасте 96 лет скончался последний выживший участник восстания в нацистском концентрационном лагере Собибор Семен Розенфельд. Об этом сообщил в Twittter официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с мая 1942 по октябрь 1943 года. Массовый побег из Собибора в 1943-ем считается одним из двух успешных восстаний в концлагерях Второй мировой войны (второе в лагере Треблинка-2).

14 октября 1943 года узники Собибора подняли восстание. Из почти 550-ти заключенных приняли участие в восстании примерно 120-ть, около 80-ти погибли при побеге. Все оставшиеся в лагере были убиты на следующий день. В последующие две недели после побега нацисты устроили охоту на беглецов, поймали 170 человек, все они были сразу расстреляны. В начале ноября активные поиски были прекращены. До освобождения Польши еще около 90 бывших узников Собибора были выданы нацистам местным населением или убиты коллаборационистами. До конца войны дожили 53 участника восстания.

В период с апреля 1942 года по осень 1943 в концлагере Собибор было уничтожено по меньшей мере 250 тысяч человек. После восстания узников нацисты уничтожили лагерь, и чтобы скрыть следы преступления, засадили его территорию картофелем и капустой.

29 декабря герой движения Сопротивления против нацистской Германии и ее союзников, переправивший в годы Второй мировой войны сотни еврейских детей из Франции в Швейцарию - Жорж Луанже скончался в возрасте 108 лет в Париже. 

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Теги: Собибор, холокост, концлагерь
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