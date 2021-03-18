Умер президент Танзании, отрицавший пандемию. Оппозиция утверждает, что от коронавируса

Умер президент Танзании Джон Магуфули, один из наиболее видных отрицателей пандемии COVID-19, сообщает The Guardian.

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По официальной версии 61-летний президент умер от болезни сердца. О его смерти сообщила вице-президент Танзании Самиа Сулуху Хассан.

Магуфули не появлялся на публике с 27 февраля, вызвав слухи о его болезни и возможной недееспособности. Власти настаивали, что президент продолжает работать в обычном режиме, а слухи о болезни распространяются из-за границы. Полиция арестовала четверых человек за распространение слухов о здоровье Магуфули.

Лидер оппозиции Тунду Лиссу на прошлой неделе заявил, что Магуфули критически болен COVID-19 и находится в больнице в Индии. В то же время в соседней Кении местные СМИ сообщали о неназванном африканском лидере, которого лечат в стране от COVID-19 с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Сообщалось о случаях коронавируса среди помощников Магуфули и о летальных случаях среди высокопоставленных чиновников Танзании.

Родственники жертв COVID-19, медики и оппозиционные политики Танзании неоднократно обвиняли Магуфули в гибели тысяч людей и подрыве борьбы с пандемией в Африке. Он отрицал распространение коронавируса в стране, заявлял о неэффективности масок, а рост заболеваемости объяснял якобы ошибочными результатами тестов. Бороться с вирусом Магуфули предлагал с помощью молитв и трав.

В июне 2020-го Магуфули объявил, что Танзания победила коронавирус "по милости Бога", поставил под вопрос безопасность вакцин и отказался от их закупки. С апреля 2020-го Танзания не публикует данные о числе заболевших COVID-19. Страна не запрещала въезд для иностранцев.

После смерти переизбранного в октябре 2020-го года президентом Магуфули, к присяге приведут вице-президента Хассан. Она будет править до окончания пятилетнего президентского срока Магуфули и станет первой женщиной-президентом в истории страны.

22 февраля 2021 года гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал Танзанию сообщать данные о коронавирусе и назвал ситуацию в стране тревожной.

Денис Юдин

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