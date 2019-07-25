Умер президент Туниса Эс-Себси

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Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался. Об этом со ссылкой на администрацию президента Туниса сообщает Reuters.

Отмечается, что 24 июля, его доставили в военный госпиталь. Конкретная причина смерти не называется.

В последние месяцы главу государства уже несколько раз госпитализировали в связи с проблемами со здоровьем. В июне сообщалось, что Эс-Себси находится в больнице в тяжелом состоянии.

Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году. Политическая карьера Эс-Себси началась сразу после обретения Тунисом независимости в 1956 году. Начиная с 1960-х годов он занимал посты министра иностранных дел, внутренних дел, обороны и премьер-министра. До президентства он был спикером парламента при свергнутом главе государства Бен Али.