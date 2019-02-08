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08.02.2019, 16:40

Умер пятикратный лауреат премии Оскар Альберт Финни

Умер пятикратный лауреат премии Оскар Альберт Финни - Фото
Альберт Финни (скрин из видео)

Финни стал всемирно известен за роль Эркюля Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"

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В возрасте 82 лет, после непродолжительной болезни, умер британский актер Альберт Финни. Об этом сообщает Би-би-си.

Свой путь актера Финни начал вместе с "сердитыми молодыми людьми" - группой "критически мыслящих" писателей в Британии, которые творили в 1950-е годы.

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Среди самых известных его ролей - роль Винстона Черчилля в фильме The Gathering Storm и роль Эркюля Пуаро в "Убийстве в Восточном экспрессе". 

Финни пять раз был лауреатом премии Оскар. Также он дважды получил премию Британской академией кино и телевизионных искусств BAFTA. 

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Теги: кино, оскар, bafta, Альберт Финни
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