Умер пятикратный лауреат премии Оскар Альберт Финни

Альберт Финни (скрин из видео)

В возрасте 82 лет, после непродолжительной болезни, умер британский актер Альберт Финни. Об этом сообщает Би-би-си.

Свой путь актера Финни начал вместе с "сердитыми молодыми людьми" - группой "критически мыслящих" писателей в Британии, которые творили в 1950-е годы.

Реклама

Среди самых известных его ролей - роль Винстона Черчилля в фильме The Gathering Storm и роль Эркюля Пуаро в "Убийстве в Восточном экспрессе".

Финни пять раз был лауреатом премии Оскар. Также он дважды получил премию Британской академией кино и телевизионных искусств BAFTA.

Читайте также: Секс-скандал: режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации