Умер рэпер DMX. Исполнитель хип-хопа скончался от последствий передозировки наркотиками

Сегодня, 9 апреля, в США умер известный рэпер DMX. Об этом сообщает Evening Standard.

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Как отмечается, Эрл Симмонс, известный как DMX, скончался в возрасте 50 лет в больнице в Уайт-Плейнс в Нью-Йорке в результате остановки сердца.

Сообщается, что музыканта срочно госпитализировали 2 апреля из-за сердечного приступа, причиной которого стала передозировка наркотиков. В больнице он провел несколько дней на системе жизнеобеспечения и умер в окружении семьи.

У рэпера остались 15 детей и мать.

У DMX (Dark Man X) шесть альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200 – это беспрецедентный феномен. Об был номинирован на Грэмми.

Исполнитель хип-хопа несколько раз сидел в тюрьме за различные преступления – нападения, хранение наркотиков, уклонение от налогов.

6 апреля в возрасте 54 лет скончался актер Пол Риттер, у него была опухоль мозга.

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Наталия Медведева

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