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Умер рэпер DMX. Исполнитель хип-хопа скончался от последствий передозировки наркотиками

09.04.2021, 22:04
Умер рэпер DMX. Исполнитель хип-хопа скончался от последствий передозировки наркотиками - Фото
Рэппер DMX (Фото: EPA-EFE/RAFAL GUZ)

Сегодня, 9 апреля, в США умер известный рэпер DMX. Об этом сообщает Evening Standard.

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Как отмечается, Эрл Симмонс, известный как DMX, скончался в возрасте 50 лет в больнице в Уайт-Плейнс в Нью-Йорке в результате остановки сердца.

Сообщается, что музыканта срочно госпитализировали 2 апреля из-за сердечного приступа, причиной которого стала передозировка наркотиков. В больнице он провел несколько дней на системе жизнеобеспечения и умер в окружении семьи.

У рэпера остались 15 детей и мать.

У DMX (Dark Man X) шесть альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200 – это беспрецедентный феномен. Об был номинирован на Грэмми.

Исполнитель хип-хопа несколько раз сидел в тюрьме за различные преступления – нападения, хранение наркотиков, уклонение от налогов.

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Наталия Медведева
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рэпер смерть DMX
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