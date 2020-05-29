Умер российский правозащитник Сергей Мохнаткин

Сергей Мохнаткин (скриншот с видео)

В возрасте 66 лет умер российский правозащитник и гражданский активист Сергей Мохнаткин. Об этом сообщает Радио Свобода.

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С апреля он находился в больнице в тяжелом состоянии после операции, которая была проведена из-за травмы, полученной во время пребывания в колонии.

31 декабря 2009 года Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он был обвинен в избиении сотрудника милиции и осужден на два года шесть месяцев заключения в колонии общего режима.

В колонии активно отстаивал свои права и права других заключенных, за что неоднократно подвергался репрессиям. Российское правозащитное сообщество признало его политическим заключенным.

В 2012 году был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым.

31 декабря 2013 года во время акции "Стратегия 31" вновь был задержан и обвинен по той же статье. В 2017 году был приговорен еще к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии.

В декабре 2018 года Мохнаткин вышел на свободу, продолжил заниматься правозащитной деятельностью. При этом против него расследовались новые уголовные дела.