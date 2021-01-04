Умерла актриса Таня Робертс. Она сыграла девушку Бонда в фильме "Вид на убийство"
В Лос-Анджелесе умерла актриса Таня Робертс, которая наиболее известна по роли девушки Бонда в фильме "Вид на убийство". Об этом сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, актрисе было 65 лет. Официальные лица не раскрывают причину ее смерти. Но, по словам ее агента и друга Майка Пингела, Робертс умерла не из-за COVID-19.
Сообщается, что 24 декабря актриса потеряла сознание во время утренней прогулки с собаками возле своего дома в Калифорнии. Ее отвезли в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. А в воскресенье, 3 января, Робертс умерла.
В CNN напоминают, что Таня Робертс (настоящее имя Виктория Ли Блум) начала карьеру в качестве модели, а затем стала актрисой. Ее карьера в кино и на телевидении длилась 30 лет.
У Робертс были главные роли в популярных в США фильмах "Повелитель зверей" и "Шина: Королева джунглей". Она исполнила одну из трех главных героинь в сезоне "Ангелов Чарли" и долго снималась в сериале "Шоу 70-х".
В 1985 году Робертс сыграла геолога Стейси Саттон в фильме "Вид на убийство" вместе с Роджером Муром в его последней роли агента 007.
Трейлер фильма "Вид на убийство"
Комментарии