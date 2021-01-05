Associated Press опровергло смерть "девушки Бонда" Тани Робертс: она в больнице

65-летняя американская актриса и модель Таня Робертс, о смерти которой мировые СМИ сообщали 3 и 4 января, жива, однако находится в тяжелом состоянии в больнице. Опровержение со ссылкой на ее агента Майка Пингеля опубликовало агентство Associated Press.

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Он заявил, что на 20:00 понедельника по киевскому времени она была жива.

По его словам, в канун Рождества 24 декабря она потеряла сознание дома, была доставлена в больницу Cedars-Sinai Medical Center и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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По словам Пингеля, ошибка произошла из-за того, что многолетний партнер Робертс Лэнс О'Брайен туманно сообщил CNN о ее критическом состоянии и журналист, вероятно, его недопонял. Во время телефонного звонка О'Брайен сказал, что "обезумел" после того, как попрощался с ней у ее койки в больнице и ушел из медцентра, полагая, что "она ускользает" – и это был последний раз, когда он ее видел.

Робертс (настоящее имя Виктория Ли Блум) начала карьеру в качестве модели, а затем стала актрисой. Ее карьера в кино и на телевидении длилась 30 лет.

У Робертс были главные роли в популярных в США фильмах "Повелитель зверей" и "Шина: Королева джунглей". Она исполнила одну из трех главных героинь в сезоне "Ангелов Чарли" и долго снималась в сериале "Шоу 70-х". В 1985 году Робертс сыграла геолога Стейси Саттон в фильме "Вид на убийство" вместе с Роджером Муром в его последней роли агента 007.

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Евгений Пилипенко

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