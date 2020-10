Умерла "золотая девушка" Бонда Маргарет Нолан

Американская актриса Маргарет Нолан, которая изображена в золотой раскраске на афише фильма о Джеймсе Бонде Goldfinger, умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О кончине актрисы сообщил режиссер Эдгар Райт, который работал с Нолан в прошлом году над фильмом "Прошлой ночью в Сохо". Причину смерти он не назвал.

Нолан начинала карьеру как модель, а в 60-х стала актрисой. В 1964-м она сыграла роль Динк, массажистки Бонда, в эпизоде шпионского блокбастера Goldfinger. Актриса в золотой раскраске была изображена на культовой афише фильма. В 1965 году ее сфотографировали для журнала Playboy в серии "Девушки Джеймса Бонда".

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2