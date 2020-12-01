Умерла крестная принца Гарри: она входила в ближайшее окружение королевы Елизаветы

Леди Селия Уэсти, которая была крестной британского принца Гарри и входила в ближайший круг королевы Елизаветы II, умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщает The Daily Telergaph.

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По данным издания, принц Гарри уже связался с семьей усопшей и выразил соболезнования. В сообщении о кончине леди Селии говорится, что она умерла "внезапно, но мирно".

Леди Селия была одной из шести крестных родителей, которых принц Чарльз и принцесса Диана выбрали для принца Гарри перед его крещением в 1984 году, пишет источник. Она также присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года.

Отмечается, что леди Селия и ее муж, лорд Сэмюэл Уэсти, были членами ближайшего окружения королевы и заядлыми любителями скачек. В частности, с 1999 по 2018 год лорд Сэмюэл был конюшим при королевском дворе.

25 ноября сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл потеряли летом ребенка из-за выкидыша у герцогини.

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Марк Сировой

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