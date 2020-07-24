Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци из-за фото их сына

Герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на папарацци, которые сфотографировали их сына с дрона в их же дворе, а теперь продают эти фото

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл подали в суд в США на папарации после того, как их сына Арчи сфотографировал дрон. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что фото Арчи было сделано у них дома во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Королевская пара считает это вторжение в их личную жизнь. Их адвокат уточняет, что законодательство Калифорнии, где проживают герцог и герцогиня, гарантирует право на личную жизнь у себя дома, а никакие дроны и вертолеты не могут отобрать это право.

Папарацци постоянно следят за жизнью королевской пары - летают над головами на вертолетах и вырезают дырки в заборе. Герцог и герцогиня хотят раскрыть и остановить тех, кто пробует заработать на их фотографиях.

13 января королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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Владислав Сердюк

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