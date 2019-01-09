Умерла последняя в своем виде гавайская улитка Джордж

Фото: dlnr.hawaii.gov

На Гавайях 1 января умерла последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva. Об этом сообщил департамент природных ресурсов штата.

Улитка по кличке Джордж умерла в возрасте около 14 лет.

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Эта улитка полностью вымерла в дикой природе, в 1997 году десять последних представителей вида специально забрали в лабораторию для разведения в неволе.

Остается надежда, что последнего представителя вида Джорджа смогут клонировать - с 2017 года в заморозке остался двухмиллиметровый кусочек его ноги.

Смерть Джорджа стала потерей для местных жителей - о нем писали статьи и сотни школьников приходили на него посмотреть.

В конце декабря Кабинет министров поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов запретить использовать в цирках диких животных.