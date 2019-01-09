Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 13:56

Умерла последняя в своем виде гавайская улитка Джордж

Умерла последняя в своем виде гавайская улитка Джордж - Фото
Фото: dlnr.hawaii.gov

14-летний Джордж умер в первый день нового года - он был последним представителем исчезнувшего вида

Реклама
Реклама

На Гавайях 1 января умерла последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva. Об этом сообщил департамент природных ресурсов штата. 

Улитка по кличке Джордж умерла в возрасте около 14 лет. 

Реклама

Эта улитка полностью вымерла в дикой природе, в 1997 году десять последних представителей вида  специально забрали в лабораторию для разведения в неволе. 

Остается надежда, что последнего представителя вида Джорджа смогут клонировать - с 2017 года в заморозке остался двухмиллиметровый кусочек его ноги. 

Смерть Джорджа стала потерей для местных жителей - о нем писали статьи и сотни школьников приходили на него посмотреть. 

В конце декабря Кабинет министров поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов запретить использовать в цирках диких животных

Отправить:
Распечатать:
Теги: умерла, гавайи, улитка, Achatinella apexfulva
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 