Умерла сотрудница Белого дома, раскрывшая связь Билла Клинтона и Моники Левински

Билл Клинтон и Моника Левински (источник - Hillary Clinton/Twitter)

В 1998 году служащая Министерства обороны США Линда Трипп обнародовала факт сексуальных отношений между 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински: это привело к попытке импичмента. Вчера, 8 апреля, 70-летняя Трипп умерла от рака поджелудочной железы, пишет BBC.

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Она подружилась с Левински во время работы в Белом доме. Узнав, что у коллеги есть сексуальные отношения с Клинтоном, женщина начала тайно записывать их разговоры. После записи получили огласку. Клинтону угрожал импичмент, но его оправдал Сенат - верхняя палата Конгресса США.

Как впоследствии объясняла Трипп, она раскрыла скандал "из-за патриотизма", однако критики обвинили ее в "предательстве дружбы" с Левински и в стремлении "сорвать президентство" Клинтона.

Узнав о болезни Трипп, Моника Левински пожелала ей в Twitter скорейшего выздоровления.

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В августе 2019 года Моника Левински занялась продюсированием нового сезона сериала "Американская история преступлений", который будет посвящен процедуре импичмента в США.

18 ноября 2019 года актер Клайв Оуэн заявил, что сыграет роль Билла Клинтона в "Американской истории преступлений".

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