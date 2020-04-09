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Умерла сотрудница Белого дома, раскрывшая связь Билла Клинтона и Моники Левински

Умерла сотрудница Белого дома, раскрывшая связь Билла Клинтона и Моники Левински - Фото
Билл Клинтон и Моника Левински (источник - Hillary Clinton/Twitter)
09.04.2020, 10:35

Линда Трипп, которая едва не сорвала в США президентство Билла Клинтона, умерла в возрасте 70 лет

В 1998 году служащая Министерства обороны США Линда Трипп обнародовала факт сексуальных отношений между 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински: это привело к попытке импичмента. Вчера, 8 апреля, 70-летняя Трипп умерла от рака поджелудочной железы, пишет BBC.

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Она подружилась с Левински во время работы в Белом доме. Узнав, что у коллеги есть сексуальные отношения с Клинтоном, женщина начала тайно записывать их разговоры. После записи получили огласку. Клинтону угрожал импичмент, но его оправдал Сенат - верхняя палата Конгресса США.

Как впоследствии объясняла Трипп, она раскрыла скандал "из-за патриотизма", однако критики обвинили ее в "предательстве дружбы" с Левински и в стремлении "сорвать президентство" Клинтона.

Узнав о болезни Трипп, Моника Левински пожелала ей в Twitter скорейшего выздоровления.

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Читайте также: Билл Клинтон обещал написать про Монику Левински 

Дарья Мостовая
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США смерть скандал импичмент Билл Клинтон Моника Левински Линда Трипп
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