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Моника Левински спродюсирует сериал о секс-скандале с Клинтоном

Моника Левински спродюсирует сериал о секс-скандале с Клинтоном - Фото
Моника Левински (Фото: EPA)
07.08.2019, 21:49

Новый сезон сериала American Crime Story будет посвящен процедуре импичмента президента США

Новый сезон сериала American Crime Story ("Американская история преступлений") будет посвящен процедуре импичмента президента США Билла Клинтона в конце 90-х. Его продюсером станет Моника Левински. Об этом сообщает Голос Америки.

Левински оказалась в центре скандала с президентом США Биллом Клинтоном, когда выяснилось, что у него с ней были сексуальные отношения во время занятия должности.

Сообщается, что Левински сыграет актриса Бени Фельдштайн. Кто будет играть Билла и Хиллари Клинтон, пока неизвестно. 

В комментарии американским СМИ Левински сказала, что сначала колебалась и боялась давать согласие на продюсирование сериала, но после раздумий решила принять участие в проекте.

Сериал сфокусируется на процедуре импичмента Клинтона. В 1998 году, когда президент сначала отрицал, а потом признал, что у него были сексуальные отношения с Левински, Палата представителей Конгресса приняла его импичмент. Это решение отклонил Сенат, и Клинтон остался на посту до конца своего срока.

Ожидается, что третий сезон сериала "Импичмент. Американская история преступлений" выйдет на экраны в сентябре 2020 года, за два месяца до президенских выборов в Америке. По словам режиссера Райан Мерфи, он будет базироваться на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уволил президента".

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Моника Левински Билл Клинтон сериал
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