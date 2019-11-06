Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Унижали и хотели насиловать". За что россиянин убил сослуживцев

"Унижали и хотели насиловать". За что россиянин убил сослуживцев - Фото
Фото: скриншот из видео YouTube/Новости Сегодня - Остров Новостей
06.11.2019, 16:45

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамстудинов расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения

Рядовой армии РФ Рамиль Шамстудинов, убивший восьмерых сослуживцев и ранивший еще двоих, заявил, что он подвергался насилию в военной части, а также получал угрозы быть изнасилованным. Об этом сообщает Baza.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", - заявил Шамстудинов. 

Он рассказал, что издевательства со стороны сослуживцев начались с первых дней: "У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги".

По его словам, он также не мог пожаловаться на действия сослуживцев: "Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?". 

  • 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамстудинов расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения.
Напишите нам
расстрел армия рф Рамиль Шамстудинов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 