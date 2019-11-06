"Унижали и хотели насиловать". За что россиянин убил сослуживцев

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Рядовой армии РФ Рамиль Шамстудинов, убивший восьмерых сослуживцев и ранивший еще двоих, заявил, что он подвергался насилию в военной части, а также получал угрозы быть изнасилованным. Об этом сообщает Baza.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", - заявил Шамстудинов.

Он рассказал, что издевательства со стороны сослуживцев начались с первых дней: "У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги".

По его словам, он также не мог пожаловаться на действия сослуживцев: "Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?".