Уроки в школах Киева будут заканчиваться не позже 16:00 – пока на улице светло

Уроки в школах Киева с 28 ноября будут начинаться в 9:00 и заканчиваться не позже 16:00. Такое решение связано с постоянными отключениями электроэнергии в результате российских ракетных ударов, говорится на сайте КГГА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В условиях отключения света офлайн-обучение в школах с 28 ноября должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня. Это максимально уменьшит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии", – заявила мэрия.

Для детей начальных классов перед уроками и после них будут работать группы продленного дня.

Сейчас в Киеве из-за войны в очном формате учатся только 111 500 учащихся из 236 400.

В таком формате школьники будут учиться месяц – до 26 декабря, пока не начнутся зимние каникулы. Каникулы будут длиться дольше обычного – по меньшей мере, до 27 января.

С 9 января во время каникул дети смогут посещать индивидуальные занятия и групповые консультации. Также будут работать кружки и спортивные секции.

Школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.

Читайте также: За месяц продали полугодовой запас свечей: как отключение света изменило жизнь и бизнес

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.