Уроки в школах Киева будут заканчиваться не позже 16:00 – пока на улице светло
Уроки в школах Киева с 28 ноября будут начинаться в 9:00 и заканчиваться не позже 16:00. Такое решение связано с постоянными отключениями электроэнергии в результате российских ракетных ударов, говорится на сайте КГГА.
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"В условиях отключения света офлайн-обучение в школах с 28 ноября должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня. Это максимально уменьшит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии", – заявила мэрия.
Для детей начальных классов перед уроками и после них будут работать группы продленного дня.
Сейчас в Киеве из-за войны в очном формате учатся только 111 500 учащихся из 236 400.
В таком формате школьники будут учиться месяц – до 26 декабря, пока не начнутся зимние каникулы. Каникулы будут длиться дольше обычного – по меньшей мере, до 27 января.
С 9 января во время каникул дети смогут посещать индивидуальные занятия и групповые консультации. Также будут работать кружки и спортивные секции.
Школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.
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