Утечка данных немецких политиков: задержали подозреваемого

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После масштабной кражи личных данных немецких политиков и VIP-персон полиция задержала по подозрению в причастности к этому преступлению 20-летнего мужчину из федеральной земли Гессен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), задержанный уже дал признательные показания в полном объеме.

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Мужчину задержали 6 января. На следующий день поступили сообщения, что правоохранительные органы провели обыск в квартире 20-летнего программиста в городе Хайльбронн и изъяли техническое оборудование.

На допросе программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты.

4 января 2019 года личные данные и документы сотен немецких политиков были опубликованы в интернете в результате кибератаки.