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Увольнение в ГБР. Суд признал противоправными действия Трубы

Увольнение в ГБР. Суд признал противоправными действия Трубы - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.08.2019, 21:26

Глава ГБР принял решение без согласований с кем-либо, а также нарушил еще несколько процедурных требований, говорится в решении суда

Харьковский окружной административный суд восстановил на работе директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимира Тимошко, уволенного директором ГБР Романом Трубой 25 мая этого года. Соответствующее решение суда обнародовано 12 августа.

Суд признал противоправными действия Трубы и постановил отменить его приказ об увольнении. 

Сообщается, что Труба нарушил требования закона о госслужбе, согласно которому письменное уведомление об увольнении госслужащий должен был получить не позднее, чем за 7 календарных дней. Письмо в региональный ГБР шло из Киева 9 дней, поэтому срок ознакомления с приказом истек.

Такжа отмечается, что в сообщении не содержалось обоснованных оснований для увольнения Тимошко, и не были предоставлены доказательства того, что его профессиональный уровень оказался недостаточным, и это стало причиной провальной ситуации в организации работы с кадрами.

Кроме того, по данным суда, решение Труба принимал самовольно, без согласований со своими заместителями и с конкурсной комиссией, а Тимошко был назначен на должность по результатам конкурса.

  • Тимошко был назначен директором теруправления ГБР в Полтаве 30 ноября 2018 года. Труба установил для него полугодовой испытательный срок, после чего уволил. Тимошко не согласился с этим и подал в суд.

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Роман Труба увольнение гбр
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