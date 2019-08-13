Увольнение в ГБР. Суд признал противоправными действия Трубы

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Харьковский окружной административный суд восстановил на работе директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимира Тимошко, уволенного директором ГБР Романом Трубой 25 мая этого года. Соответствующее решение суда обнародовано 12 августа.

Суд признал противоправными действия Трубы и постановил отменить его приказ об увольнении.

Сообщается, что Труба нарушил требования закона о госслужбе, согласно которому письменное уведомление об увольнении госслужащий должен был получить не позднее, чем за 7 календарных дней. Письмо в региональный ГБР шло из Киева 9 дней, поэтому срок ознакомления с приказом истек.

Такжа отмечается, что в сообщении не содержалось обоснованных оснований для увольнения Тимошко, и не были предоставлены доказательства того, что его профессиональный уровень оказался недостаточным, и это стало причиной провальной ситуации в организации работы с кадрами.

Кроме того, по данным суда, решение Труба принимал самовольно, без согласований со своими заместителями и с конкурсной комиссией, а Тимошко был назначен на должность по результатам конкурса.

Тимошко был назначен директором теруправления ГБР в Полтаве 30 ноября 2018 года. Труба установил для него полугодовой испытательный срок, после чего уволил. Тимошко не согласился с этим и подал в суд.

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