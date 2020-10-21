В Афганистане 15 человек погибли в давке за возможностью получить визу в Пакистан

11 из 15 погибших – женщины

В афганском городе Джелалабад по меньшей мере 15 человек погибли в давке на стадионе, где людям раздавали жетоны, необходимые для подачи заявления на получение визы в соседний Пакистан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Посол Пакистана в Афганистане Мансур Ахмад Хан сообщил, что трагедия произошла на стадионе примерно в 5 км от консульства Пакистана. По его словам, эту систему с выдачей жетонов разработало правительство афганской провинции Нангахар. Человек сначала получает жетон, а затем направляется с ним в здание консульства.

Один из очевидцев рассказал Reuters, что перед тем, как началась давка, была вспышка гнева, и толпа стала неуправляемой. "Я простоял в очереди всю ночь, в какой-то момент люди разозлились и начали толкаться, многие упали на землю", – сказал очевидец.

11 из 15 жертв – женщины, больше 13 человек получили ранения.

Десятки тысяч афганцев ежегодно едут в соседний Пакистан для лечения, получения образования или работы. Две страны разделяет граница протяженностью почти 2600 км.

В Пакистане проживает около 3 миллионов афганских беженцев и экономических мигрантов, спасшихся от насилия, религиозных преследований и нищеты в своей стране.

Возможность подать заявку на получение визы в Пакистан недавно возобновилась после семимесячной паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

Читайте также: Карантин. Таиланд снова начал принимать туристов, но по специальной визе: подробности

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.