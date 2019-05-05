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05.05.2019, 11:11

В Афганистане уничтожен "казначей" Исламского государства

В Афганистане уничтожен "казначей" Исламского государства - Фото
Афганистан (фото - EPA)

Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку террористической группировки ИГИЛ в Центральной Азии

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В пятницу, 3 мая, в Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей боевиков террористической сети Исламское государство. Об этом сообщает МВД Афганистана.

Операция проводилась в провинции Баглан. Всего в результате слаженных действий были убиты четыре члена группировки.

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Помимо планирования террористических актов, Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку террористической группы ИГ в Центральной Азии и снаряжение боевиков. В ходе операции силовики изъяли оружие и военное снаряжение.

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Теги: исламское государство, афганистан, ликвидация, главарь, Муфтий Узбеков
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