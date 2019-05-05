В Афганистане уничтожен "казначей" Исламского государства

Афганистан (фото - EPA)

В пятницу, 3 мая, в Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей боевиков террористической сети Исламское государство. Об этом сообщает МВД Афганистана.

Операция проводилась в провинции Баглан. Всего в результате слаженных действий были убиты четыре члена группировки.

Реклама

Помимо планирования террористических актов, Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку террористической группы ИГ в Центральной Азии и снаряжение боевиков. В ходе операции силовики изъяли оружие и военное снаряжение.

Читайте также: Пентагон ответил на видео главаря ИГ с призывом к мести за Сирию