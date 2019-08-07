В Афганистане возле здания полиции подорвался террорист-смертник

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В Кабуле, Афганистан, возле полицейского участка взорвалась машина вместе с террористом-смертником внутри. В результате взрыва ранены около 100 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Взрыв прогремел возле центра набора в полицию.

Основные пострадавшие - женщины и дети.

Экстремистская группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что основными целями атаки должны были стать военные и полиция.

Афганские власти не сообщают о количестве погибших, но террористы "Талибана" заявляют, что погибших множество.

Представитель Министерства здравоохранения Вахидула Майар заявила, что раненых, включая женщин и детей, доставили в местные больницы

5 июля афганский полицейский открыл огонь по своим коллегам, убив семерых правоохранителей. После сотрудник полиции скрылся с места преступления. Представитель террористической группировки "Талибан" Кари Юсуф Ахмади сообщил, что сбежавший полицейский присоединился к их экстремистской организации.