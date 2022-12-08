В Афганистане впервые при новых талибах устроили казнь на "переполненном стадионе" – ВВС

Впервые после прихода к власти талибов в 2021 году в Афганистане публично и "официально" казнили человека. Убийство произошло "на переполненном стадионе" в провинции Фарах, пишет BBC.

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Некто Таджмир из провинции Герат около пяти лет назад нанес смертельное ножевое ранение мужчине по имени Мустафа из соседней провинции Фарах, присвоив его мотоцикл и мобильный телефон, рассказал спикер правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

Родственники убитого опознали злоумышленника. Он был задержан.

Агентство пишет, что казнь по законам шариата совершил отец убитого на стадионе "в присутствии тысяч человек". Отец жертвы трижды выстрелил в мужчину. Там присутствовали вице-премьер режима талибов мулла Абдул Гани Барадар, глава МИД Сираджуддин Хаккани и другие члены правительства.

Мать убитого Мустафы рассказала агентству, что лидеры талибов "умоляли" ее простить убийцу, но она настояла на его казни: "Это может быть уроком для других. Если вы не казните его, он совершит другие преступления в будущем".

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В ноябре верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада издал указ, предписывающий судьям налагать наказания, которые могут включать публичные казни, публичные ампутации и побивание камнями, но точные преступления и соответствующие наказания талибами официально не определены.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность" казнью.

В конце осени 2022 года газета NYT писала, что день войны России против Украины – "как месяц в Афганистане, количество артиллерии ошеломляет".

Євген Пилипенко

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