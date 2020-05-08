В Африке набирает популярности травяное "лекарство" от COVID-19. ВОЗ не одобряет

Андри Радзуэлина (скриншот с видео)

В Африке набирает популярности напиток, созданный одним из институтов на Мадагаскаре на основе местного растения. Власти страны позиционируют его как "лекарство" от COVID-19, хотя Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить эту информацию, сообщает Reuters.

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В прошлом месяце президент Мадагаскара Андри Радзуэлина рекламировал "лекарство" на пресс-конференции, попивая из бутылки, наполненной янтарного цвета жидкостью, которая, по его словам, уже вылечила двух человек.

Тоник на основе растения Artemisia annua, обладающего противомалярийными свойствами, который назвали COVID-19 Organics, не прошел каких-либо международно признанных научных испытаний. В то время как Радзуэлина превозносил его достоинства, ВОЗ предупредила, что необходимо проверить средство на эффективность и побочные эффекты.

Сообщается, что напиток разработан государственным Малагасийским институтом прикладных исследований.

Танзания, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, а также Демократическая Республика Конго, Либерия и Гвинея-Бисау уже получили тысячи доз напитка бесплатно.

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Юрисконсульт администрации президента заявил агентству, что Мадагаскар начнет продажу этого средства, которое можно будет купить на внутреннем рынке примерно за 40 центов США за бутылку.

Руководители других африканских стран заявили, что уже оформляют заказы.

ВОЗ отмечает, что изолированные соединения, извлеченные из Artemisia annua, эффективны при лечении малярии, но само растение не может лечить болезнь.

Глава ВОЗ в Африке высказал обеспокоенность тем, что люди, которые употребляли этот продукт, могут чувствовать, будто они неуязвимы для COVID-19 и вести себя рискованно.

Африканский союз заявил в понедельник, что пытается получить технические данные Мадагаскара о препарате, чтобы передать их в Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний для оценки.

На сегодняшний день на Мадагаскаре подтверждено 225 случаев заболевания коронавирусом, 98 случаев выздоровления и ни одного случая смерти.

В апреле в ВОЗ заявляли, что Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса.