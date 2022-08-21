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В Албании возле военного завода задержали двух россиян и украинца

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 10:43
В Албании возле военного завода задержали двух россиян и украинца - Фото
Министр обороны Албании Нико Пелеши (фото - Niko Peleshi, Facebook)

В Албании возле военного завода в Грамши задержали двух граждан России и украинца. Об этом сообщает Минобороны Албании.

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Отмечается, что вечером 20 августа на завод проник человек и пытался сделать фото. Он попытался сбежать, когда его заметила охрана, и распылил спрей, но все же был задержан.

За периметром завода были замечены женщина и мужчина, которые сопровождали нарушителя. Полиция задержала их и заблокировала автомобиль Chevrolet, на котором они передвигались.

Задержанными оказались – 24-летний гражданин России, 33-летняя гражданка России и 25 летний украинец. Полиция Албании совместно с другими ведомствами расследуют инцидент.

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Марк Сировой
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завод шпионы украинец россияне Албания Грамши
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