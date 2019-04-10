Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 20:13

В албанском аэропорту из самолета украли 10 млн евро

В албанском аэропорту из самолета украли 10 млн евро - Фото
Фото: facebook.com/TIAshpk

Один из грабителей застрелен полицией, остальным удалось скрыться

Реклама
Реклама

В аэропорту столицы Албании Тираны злоумышленники ограбили самолет, перевозивший наличные в банк Вены. Один из них был убит в ходе перестрелки с полицией, двум удалось скрыться, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, грабители завладели средствами в сумме 10 миллионов евро.

Реклама

Предположительно, злоумышленники проникли на территорию аэропорта на фургоне с опознавательными знаками налоговой службы.

Они, очевидно, знали о грузе.

Банда задержала охранников и заставила их открыть грузовой отсек самолета. По сообщениям, ограбление длилось около трех-четырех минут.

После этого злоумышленники скрылись в фургоне, но вскоре полиция догнала их. Члены банды начали стрелять. В ходе ответного огня полиции один из трех грабителей был убит выстрелом в голову.

Албанские СМИ пишут, что погибший опознан его семьей как Адмир Муратадж.

Заместитель премьер-министра Эрион Брейс похвалил полицейских, заявив, что они "ликвидировали лидера" и преследуют остальных.

Позже фургон грабителей был найден сгоревшим. Один из свидетелей сказал албанскому телевидению, что мужчины из фургона сбежали на велосипеде.

15 марта в Борисполе Киевской области неизвестные с автоматами ограбили ювелирный магазин.

Отправить:
Распечатать:
Теги: аэропорт, ограбление, Тирана
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 