В албанском аэропорту из самолета украли 10 млн евро

Фото: facebook.com/TIAshpk

В аэропорту столицы Албании Тираны злоумышленники ограбили самолет, перевозивший наличные в банк Вены. Один из них был убит в ходе перестрелки с полицией, двум удалось скрыться, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, грабители завладели средствами в сумме 10 миллионов евро.

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Предположительно, злоумышленники проникли на территорию аэропорта на фургоне с опознавательными знаками налоговой службы.

Они, очевидно, знали о грузе.

Банда задержала охранников и заставила их открыть грузовой отсек самолета. По сообщениям, ограбление длилось около трех-четырех минут.

После этого злоумышленники скрылись в фургоне, но вскоре полиция догнала их. Члены банды начали стрелять. В ходе ответного огня полиции один из трех грабителей был убит выстрелом в голову.

Албанские СМИ пишут, что погибший опознан его семьей как Адмир Муратадж.

Заместитель премьер-министра Эрион Брейс похвалил полицейских, заявив, что они "ликвидировали лидера" и преследуют остальных.

Позже фургон грабителей был найден сгоревшим. Один из свидетелей сказал албанскому телевидению, что мужчины из фургона сбежали на велосипеде.

15 марта в Борисполе Киевской области неизвестные с автоматами ограбили ювелирный магазин.