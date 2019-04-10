В албанском аэропорту из самолета украли 10 млн евро

В аэропорту столицы Албании Тираны злоумышленники ограбили самолет, перевозивший наличные в банк Вены. Один из них был убит в ходе перестрелки с полицией, двум удалось скрыться, сообщает ВВС.
Согласно сообщению, грабители завладели средствами в сумме 10 миллионов евро.
Предположительно, злоумышленники проникли на территорию аэропорта на фургоне с опознавательными знаками налоговой службы.
Они, очевидно, знали о грузе.
Банда задержала охранников и заставила их открыть грузовой отсек самолета. По сообщениям, ограбление длилось около трех-четырех минут.
После этого злоумышленники скрылись в фургоне, но вскоре полиция догнала их. Члены банды начали стрелять. В ходе ответного огня полиции один из трех грабителей был убит выстрелом в голову.
Албанские СМИ пишут, что погибший опознан его семьей как Адмир Муратадж.
Заместитель премьер-министра Эрион Брейс похвалил полицейских, заявив, что они "ликвидировали лидера" и преследуют остальных.
Позже фургон грабителей был найден сгоревшим. Один из свидетелей сказал албанскому телевидению, что мужчины из фургона сбежали на велосипеде.
15 марта в Борисполе Киевской области неизвестные с автоматами ограбили ювелирный магазин.