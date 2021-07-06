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В Амстердаме на улице стреляли в известного журналиста, он тяжело ранен

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 23:59
В Амстердаме на улице стреляли в известного журналиста, он тяжело ранен - Фото
На месте преступления в Амстердаме (Фото: EPA-EFE/EVERT ELZINGA)

Известный в Нидерландах криминальный журналист Питер Р. де Фрис был тяжело ранен в результате стрельбы в Амстердаме. Об этом сообщает BBC.

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Как репортер, Питер Р. де Фрис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.

По информации полиции, в 64-летнего журналиста, который только что закончил работу в очередном выпуске шоу, несколько раз выстрелил неизвестный мужчина. 

Фриса доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Национальная телекомпания NOS показала после нападения видео, где раненый в голову Фрис лежит на земле.

Полиция разыскивает светлокожего мужчину стройного телосложения, в темно-зеленой камуфляжной куртке и черной кепке. Людей просили не приближаться к подозреваемому и вызывать полицию, если его увидят.

Газета Algemeen Dagblad сообщила, что подозреваемого арестовали в южной части Амстердама, но это еще не подтверждено полицией.

Наталия Медведева
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журналист амстердам
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