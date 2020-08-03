В Мексике убили журналиста, которого полиция охраняла с 2016 года

Пауло Морругарес писал о преступности в самом криминальном штате страны

Сегодня, 3 августа, в мексиканском городе Игуала неизвестный застрелил журналиста Пауло Морругареса, которого уже пятый год охраняет полиция. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, вооруженный человек забежал в ресторан, где ужинал журналист, и открыл огонь. Кроме Морругареса был смертельно ранен и его охранник.

Сообщается, что во время работы редактором газеты PM Noticias Морругарес писал много материалов, связанных с преступностью и полицией в штате Гереро, который считается одним из самых криминальных в стране.

Как сообщает BBC, Морругарес и его жена получили охрану после того, как пережили попытку покушения в 2016 году, а два месяца назад он опять начал получатьугрозы от неизвестных.

Международная организация Репортеры без границ, заявляет, что Пауло Морругарес стала четвертым журналистом, убийстым в Мексике этого года.

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Наталия Медведева

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