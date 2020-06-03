На костылях и в гипсе. Украинскую журналистку избили на протестах в США - фото

Журналистка агентства Голос Америки Христина Шевченко утверждает, что подверглась нападению во время съемок сюжета об акциях протеста в США. Об этом она сообщила в Facebook, но сейчас ее пост недоступен из-за настроек конфиденциальности. Журналистка разрешила LIGA.net показать скрин ее поста.

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По ее словам, она снимала видео, как "активисты/грабители" ворвались в магазин, и около 10 минут ее никто не трогал. "А потом момент – и в глазах потемнело от удара кулаком. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу", - рассказала журналистка.

По ее словам, нападавший хотел забрать камеру. В больнице у Шевченко диагностировали перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

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Христина Шевченко (фото с персональной страницы в Facebook)

Шевченко добавила, что лицо нападающего удалось заснять за секунду до события, в сюжете журналистка также показала его фото.

Мужчина, напавший на журналистку (скриншот видео)

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