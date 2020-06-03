На костылях и в гипсе. Украинскую журналистку избили на протестах в США - фото

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В американском городе Санта-Моника во время записи сюжета о протестах пострадала украинская журналистка Христина Шевченко

Журналистка агентства Голос Америки Христина Шевченко утверждает, что подверглась нападению во время съемок сюжета об акциях протеста в США. Об этом она сообщила в Facebook, но сейчас ее пост недоступен из-за настроек конфиденциальности. Журналистка разрешила LIGA.net показать скрин ее поста.

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По ее словам, она снимала видео, как "активисты/грабители" ворвались в магазин, и около 10 минут ее никто не трогал. "А потом момент – и в глазах потемнело от удара кулаком. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу", -  рассказала журналистка.

По ее словам, нападавший хотел забрать камеру. В больнице у Шевченко диагностировали перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

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Христина Шевченко (фото с персональной страницы в Facebook) 

Шевченко добавила, что лицо нападающего удалось заснять за секунду до события, в сюжете журналистка также показала его фото.

Мужчина, напавший на журналистку (скриншот видео) 

  • 25 мая 2020-го в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек в десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице США Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • 2 июня массовая акция в поддержку американских протестующих прошла в Амстердаме.

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Теги: нападение, журналисты, Христина Шевченко, журналист, протест, беспорядки
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