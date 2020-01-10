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В Амстердаме нашли очередной пакет со взрывчаткой

В Амстердаме нашли очередной пакет со взрывчаткой - Фото
Фото: NOS
10.01.2020, 22:10

В течение двух недель в нескольких городах Нидерландов разные адресаты в разные дни получали послания с взрывчаткой

В Амстердаме в почтовом сортировочном центре обнаружили очередное послание со взрывчаткой. Об этом сообщает NOS.

"Пакет со взрывчаткой был найден сегодня днем ​​в центре сортировки почты PostNL в Амстердаме-Вестпорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывчатка предназначалась для автомобильной компании в Амстердаме. Бдительный персонал центра сортировки заметил, что пакет выглядел так же, как и предыдущие обнаруженные послания с взрывчаткой и сразу обратился в милицию.

Полиция не сообщает о подозреваемых и возможных мотивах. Пострадавших нет.

На прошлой неделе опасный сверток обнаружили в почтовом сортировочном центре в Роттердаме.

В течение двух недель разные адресаты в разные дни получали послания с взрывчаткой. В частности, такие посылки получили на заправке и в отеле в Амстердаме, в компании, которая продает автомобили в Роттердаме, в агентстве недвижимости в Утрехте. До сих пор непонятно, какая связь между этими различными компаниями.

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