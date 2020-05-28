В Англии миллионер бесплатно кормил жителей села, теперь платит им за похудение

В английской деревне Денчуорт в графстве Оксфордшир неизвестный мужчина, которого называют "очень богатым", каждую пятницу угощал 170 местных жителей жареной рыбой и картофелем фри. Об этом сообщает The Telegraph.
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Это продолжалось в течение трех месяцев карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Он присылал еду через работников местного паба 17-го века. Мужчина помог пережить карантин заведению, которое было вынуждено закрыться и работать на доставку, как и все другие кафе и рестораны в стране.
Теперь этот мужчина предлагает 100 фунтов стерлингов каждому жителю Денчуорта, который сбросит 10% от массы своего тела за два месяца. Для этого нужно сфотографировать себя на весах, прислать снимок владельцу паба, а затем, к концу срока пари, выслать следующее фото, подтверждающее, что человек похудел.
The Telegraph удалось выяснить, что этот мужчина действительно богат и живет в этой же деревне.