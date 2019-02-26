В Антарктиде откололся айсберг размером в два Нью-Йорка: фото

Иллюстративное фото: Twitter/Huw Griffiths

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде отделяется айсберг площадью около 1700 квадратных километров, то есть примерно как два Нью-Йорка. Об этом сообщаетcя на сайте NASA.

"Разлом ледника Бранта приведет к образованию айсберга, площадью в два раза превышающего площадь Нью-Йорка. Неизвестно, как его отделение скажется на будущих научных исследованиях и присутствии на леднике людей", - отметили в NASA.

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Так называемая Хэллоуинская трещина на леднике первые была замечена в октябре 2016 года при сравнении изображений, полученных со спутников Landsat. С того времени они постоянно растут и углубляются на восток. Последний снимок сделан 23 фнвраля 2019 года. Отколовшийся айсберг (не менее 1700 кв. км.) по антарктическим меркам не станет очень большим и даже не войдет в топ-20 по своим размерам.

Исследователей больше волнует то, что ледник может стать нестабильным и поставит под вопрос будущее расположенной на нем научной станции Халли Британской антарктической служб, которая работает круглогодично, но уже дважды закрывалась из-за непредсказуемых изменений во льду.

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