На реке в США вращается гигантский ледяной диск: видео

В американском городе Вестбрук в штате Мэн (США) местные жители засняли на видео редкое природное явление - вода в реке Пресумпсот замерзла в форме гигантского ледяного диска. Об этом говорится в сообществе города в Facebook.

"Похоже, Луна приземлилась в Вестбрук", - написали авторы.

Реклама

Диаметр льдины примерно 90 метров. Ее заселили утки и другие птицы.

Тина Радель, директор по маркетингу и коммуникациям города, также является лицензированным оператором беспилотников и использовала городские дроны, чтобы снять с воздуха льдину.

Обычно ледяные диски обычно возникают на изгибах рек, когда течение равномерно омывает замерзающую воду.

Видео: Tina Radel (City of Westbrook, Maine) Adam Farnsworth (Facebook)

Смотрите также: Геометрия природы: NASA показало айсберг идеальной формы - фото