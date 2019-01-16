На реке в США вращается гигантский ледяной диск: видео

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Диаметр льдины - примерно 90 метров

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В американском городе Вестбрук в штате Мэн (США) местные жители засняли на видео редкое природное явление - вода в реке Пресумпсот замерзла в форме гигантского ледяного диска. Об этом говорится в сообществе города в Facebook.

"Похоже, Луна приземлилась в Вестбрук", - написали авторы.

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Диаметр льдины примерно 90 метров. Ее заселили утки и другие птицы.

Тина Радель, директор по маркетингу и коммуникациям города, также является лицензированным оператором беспилотников и использовала городские дроны, чтобы снять с воздуха льдину. 

Обычно ледяные диски обычно возникают на изгибах рек, когда течение равномерно омывает замерзающую воду.

Видео: Tina Radel (City of Westbrook, Maine) Adam Farnsworth (Facebook)

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Теги: видео, река, вестброк, льдина, видео с воздуха, ледяной круг
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