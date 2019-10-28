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В Аргентине избрали нового президента

В Аргентине избрали нового президента - Фото
Альберто Фернандес (Фото: EPA)
28.10.2019, 09:58

Действующий президент уже признал поражение

Президентские выборы в Аргентине выигрывает кандидат от лево-центристов Альберто Фернандес, сообщает BBC.

Его соперник, кандидат от право-центристов и действующий президент Маурисио Макри, в воскресенье вечером признал поражение.

После подсчета 90% голосов Фернандес набирает 47,79%, Макри - 40,71%. Этого достаточно Фернандесу для победы в первом туре: по закону, кандидат должен набрать не менее 45% голосов, или не менее 40% с 10% отрывом от ближайшего соперника.

Основной темой избирательной кампании был экономический кризис - сейчас почти треть аргентинцев живут в бедности.

  • 21 октября в Канаде парламентские выборы выиграла партия премьер-министра Джастина Трюдо, ему удалось сохранить свой пост.
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выборы Аргентина Альберто Фернандес
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