В Аргентине избрали нового президента

Альберто Фернандес (Фото: EPA)

Президентские выборы в Аргентине выигрывает кандидат от лево-центристов Альберто Фернандес, сообщает BBC.

Его соперник, кандидат от право-центристов и действующий президент Маурисио Макри, в воскресенье вечером признал поражение.

После подсчета 90% голосов Фернандес набирает 47,79%, Макри - 40,71%. Этого достаточно Фернандесу для победы в первом туре: по закону, кандидат должен набрать не менее 45% голосов, или не менее 40% с 10% отрывом от ближайшего соперника.

Основной темой избирательной кампании был экономический кризис - сейчас почти треть аргентинцев живут в бедности.