В Аргентине протестующие напали на микроавтобус, в котором находился президент страны

Десятки протестующих в аргентинском Чубуте напали микроавтобус, в котором находился президент страны Альберто Фернандес. Об этом сообщает BBC.

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На видео видно, что протестующие бьют автобус руками и ногами, а также что-то в него бросают, пытаясь помешать ему сдвинуться с места. Фернандес преуменьшает значение события, заявляя, что, по его мнению, это дело рук небольшого числа людей. Протест был связан с планами внедрения крупномасштабных проектов и проведения работ в регионе, который богат залежами золота, серебра и урана.

Президент находился в пострадавшем от лесных пожаров регионе с визитом. Причина пожаров еще не установлена, но Министерство внутренних дел Аргентины предварительно заявляет, что многие из них были начаты преднамеренно. Из-за пожаров множество людей покинули эти районы, по меньшей мере 200 домов уничтожены.

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Владислав Сердюк

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