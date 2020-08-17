71-летний президент Португалии бросился на помощь двум женщинам в океане: видео

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У женщин в океане перевернулся каяк, и они никак не могли справиться с этой ситуацией

71-летний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти двух женщин, попавших в затруднительное положение после того, как в океане перевернулся их каяк. Об этом сообщает ВВС.

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Президент отдыхал на пляже в Алгарве, чтобы, как сообщается, способствовать развитию туризма в сложные времена, когда увидел в воде далеко от берега двух женщин, которые пытались перевернуть свою байдарку, но у них ничего не получалось.

Видеозапись запечатлела момент, как Ребелу де Соуза плывет на помощь женщинам. В этот же момент к ним на гидроцикле подъезжает еще один человек. Он помог отбуксировать каяк к берегу.

На берегу президент сказал журналистам, что женщин принесло течением с другого пляжа, а потом их байдарка перевернулась. Он предупредил, что в будущем им следует быть более осторожными.

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Теги: президент, туризм, португалия
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