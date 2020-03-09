Коронавирус. Президент Португалии после встречи со школьниками ушел на карантин

Марселу Ребелу де Соуза (Фото: EPA)

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза проведет две недели в карантине на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба президента Португалии.

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Отмечается, что у де Соуза нет симптомов COVID-19.

Незадолго до этого во дворце президента побывали ученики одной из школ, где впоследствии обнаружили случай заражения коронавируса.

Карантин де Соуза отбудет в президентской резиденции.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано 110 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3825 – летальные, выздоровели 61 982 человека.

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