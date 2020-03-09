Коронавирус. Президент Португалии после встречи со школьниками ушел на карантин

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза проведет две недели в карантине на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба президента Португалии.
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Отмечается, что у де Соуза нет симптомов COVID-19.
Незадолго до этого во дворце президента побывали ученики одной из школ, где впоследствии обнаружили случай заражения коронавируса.
Карантин де Соуза отбудет в президентской резиденции.
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