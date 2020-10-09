В армии США начали тренировать военных собак с помощью очков дополненной реальности – фото

Благодаря AR-очкам собаки смогут вычислять взрывоопасные предметы

Армия США продемонстрировала очки с дополненной реальностью для военных собак, которые позволяют им получать приказы на расстоянии. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечает издание, в боевых действиях солдаты обычно направляют собак с помощью сигналов руки или лазерных указателей, однако и то, и другое требует, чтобы дрессировщик находился поблизости.

Благодаря очкам животные смогут проводить разведку в опасных условиях без риска для человека. К примеру, они смогут вычислять взрывоопасные предметы.

Проводник будет управлять визуальным индикатором, который прокладывает собакам путь следования, внутри очков.

Автор технологии доктор А. Дж. Пепер заявил, что проект все еще находится на "начальной стадии исследования", однако первые результаты "чрезвычайно многообещающие".

Ранее в Армии США заявляли, что начнут испытания боевых роботов Robotic Combat Vehicle (RCV) уже в 2020 году.

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Станислав Стороженко

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