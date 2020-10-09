Посмотрите, как плавает робот-кальмар: первый мягкий аппарат на реактивной тяге – видео

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Частично мягкий аппарат, который без ореола искусственных щупалец похож на китайский фонарик, может передвигаться на скорости 18–32 см в секунду

В Калифорнийском университете в Сан-Диего разработали мягкого робота в виде кальмара, который может автономно перемещаться под водой за счет струи воды, – то есть так, как эти головоногие моллюски. Видео и описание к нему размещены на сайте вуза.

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Робокальмар сделан в основном из мягких материалов вроде акрилового полимера, но с несколькими жесткими деталями, отпечатанными на 3D-принтере и вырезанными лазером. Его питает энергией аккумулятор. Аппарат можно оснащать датчиками и камерой.

По словам инженеров, использование мягких роботов в подводных исследованиях "важно для защиты живого мира, в том числе кораллов, которые могут повредить твердые роботы". Проблема была в том, что мягкие роботы обычно очень медленно перемещаются, а еще с трудом маневрируют.

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Было решено скопировать способ локомоции кальмаров – они могут развивать максимальную скорость среди водных беспозвоночных благодаря механизму реактивной тяги.

В итоге был сконструирован робот, который набирает в полость тела объем воды, а после высвобождения "упругой" энергии в коже и гибких ребрах (при сжатии туловища) генерирует струю воды. Его можно дооснастить винтами и запрограммировать для управления направлением выброса воды – в первую очередь за счет регулировки сопла.

"По сути, мы впервые воссоздали все ключевые особенности, которые кальмары используют для высокоскоростного плавания", – довольны разработчики.

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Теги: технологии, робот, кальмар
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