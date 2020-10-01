В Германии разработали робота-обезъяну "Чарли" с гибким позвоночником – видео

Компания iStruct показала обновленную версию робота-обезьяны "Чарли", разработанную в Немецком исследовательском центре по искусственному интеллекту (DFKI) и Университете Бремена.

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Небольшой робот (66х43х75 см, 18 кг) с источником энергии в виде аккумулятора на 44,4V и 2,5Ah может передвигаться на четвереньках, стабильно стоять прямо, балансировать и совершать другие операции.

Инновация iStruct – гибкий позвоночник, благодаря которому торс можно наклонять и поворачивать. Инженеры считают, что в двуногой позе появляется увеличенный диапазон движений рук, что можно приспособить для практических задач.

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Большинство многоногих роботов оснащены ногами с одноточечным контактом для простоты конструкции и управления. У "Чарли" много датчиков нагрузки: задумка была простой, говорят разработчики, но с реализацией оказалось куда сложнее – алгоритм управления долго не могли реализовать.

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