Инженеры создали робота – копию живого дельфина: видео из бассейна в Китае

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Совместный проект Edge Innovations и Walt Disney Imagineering призван заменить живых дельфинов в океанариумах на их точные копии

Инженеры компании Edge Innovations, которая занимается спецэффектами для голливудских лент, вместе с коллегами из Walt Disney Imagineering спроектировали и собрали робота-дельфина. Видео с "животным" в бассейне в Китае опубликовано в YouTube.

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Робот весом 270 км может плавать вплоть до 10 ч, а его "срок годности" в морской воде заявлен на уровне 10 лет. Пока что рободельфин не автономный, а управляется оператором.

Какие именно технологии применены для создания столь реалистичной структуры и ее движений, не сообщается. Компания намерена продавать таких роботов в океанариумы и развлекательные парки.

На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет, а в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет.

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Теги: технологии, робот, walt disney, дельфин, аниматроника, Edge Innovations
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