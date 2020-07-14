Инженеры создали робота – копию живого дельфина: видео из бассейна в Китае

Инженеры компании Edge Innovations, которая занимается спецэффектами для голливудских лент, вместе с коллегами из Walt Disney Imagineering спроектировали и собрали робота-дельфина. Видео с "животным" в бассейне в Китае опубликовано в YouTube.

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Робот весом 270 км может плавать вплоть до 10 ч, а его "срок годности" в морской воде заявлен на уровне 10 лет. Пока что рободельфин не автономный, а управляется оператором.

Какие именно технологии применены для создания столь реалистичной структуры и ее движений, не сообщается. Компания намерена продавать таких роботов в океанариумы и развлекательные парки.

На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет, а в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет.

Биологи выяснили, какой мультфильм нравится дельфинам.

Осенью 2019-го на пляжи Одессы неоднократно выносило мертвых дельфинов.

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