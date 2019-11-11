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11.11.2019, 08:15

Третий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфинов

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Третий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфинов
Третий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфинов
Третий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфиновТретий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфинов

Тела млекопитающих обнаружили рядом с Совиньоном и вблизи пляжа Дельфин

Туши двух мертвых дельфинов обнаружили на одесских пляжах. Об этом сообщает Думская.

По данным издания, тело одного из них находится у 121 причала вблизи пляжа Совньон. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС. Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили также сообщил в Facebоok, что тело еще одного дельфина обнаружили на пляже Дельфин.

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В ГСЧС пока не комментировали происшествия и не называли причин гибели млекопитающих.

Сообщается, что мертвых дельфинов также находили на берегу Крыжановке 14 октября и 4 ноября.

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Теги: одесса, пляж, дельфин, совиньон
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