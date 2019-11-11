Третий раз за месяц. На пляжи Одессы вынесло мертвых дельфинов

Туши двух мертвых дельфинов обнаружили на одесских пляжах. Об этом сообщает Думская.

По данным издания, тело одного из них находится у 121 причала вблизи пляжа Совньон. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС. Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили также сообщил в Facebоok, что тело еще одного дельфина обнаружили на пляже Дельфин.

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В ГСЧС пока не комментировали происшествия и не называли причин гибели млекопитающих.

Сообщается, что мертвых дельфинов также находили на берегу Крыжановке 14 октября и 4 ноября.

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