В США создали летающего робота: он может угрожающе увеличиваться – видео

Американские студенты показали прототип расширяемой конструкции для летающих дронов: с помощью этого ноу-хау аппараты могут оперативно менять форму в полете и тем самым избегать повреждения или уберегать живые существа от увечий при столкновении. Препринт их статьи выложен на arXiv.

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Робот, сконструированный на базе университетов в Боулдере и Калгари, назван PufferBot-ом. Он оснащен расширяемой рамой и приводом, который работает в стиле механизма расширения подушек безопасности в авто.

Авторы идеи утверждают, что на маневренность она якобы не влияет.

Инженеры также заявили TechXplore, что такие коптеры можно запрограммировать на увеличение, если их сенсоры распознают "угрозу". Аппарат увеличится в размерах, тем самым предупреждая наблюдателя – "не подходи", "двигайся в этом направлении" и так далее.

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