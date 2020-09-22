Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Расширяющаяся структура дрона поможет там, где роботу грозит столкновение с другими предметами или человеком

Американские студенты показали прототип расширяемой конструкции для летающих дронов: с помощью этого ноу-хау аппараты могут оперативно менять форму в полете и тем самым избегать повреждения или уберегать живые существа от увечий при столкновении. Препринт их статьи выложен на arXiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Робот, сконструированный на базе университетов в Боулдере и Калгари, назван PufferBot-ом. Он оснащен расширяемой рамой и приводом, который работает в стиле механизма расширения подушек безопасности в авто.

Авторы идеи утверждают, что на маневренность она якобы не влияет.

Инженеры также заявили TechXplore, что такие коптеры можно запрограммировать на увеличение, если их сенсоры распознают "угрозу". Аппарат увеличится в размерах, тем самым предупреждая наблюдателя – "не подходи", "двигайся в этом направлении" и так далее.

Смотрите видео: В Японии строят 18-метрового робота Gundam на дистанционном управлении

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: технологии, дрон, робот, ноу-хау, коптер, PufferBot
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В США создали летающего робота: он может угрожающе увеличиваться – видео
В США создали летающего робота: он может угрожающе увеличиваться – видео
В Японии строят 18-метрового робота Gundam на дистанционном управлении — видео
В Японии строят 18-метрового робота Gundam на дистанционном управлении — видео
Зеленский в ООН: Агрессия России в Украине показала – мир не усвоил уроки Второй мировой
Зеленский в ООН: Агрессия России в Украине показала – мир не усвоил уроки Второй мировой
Недвижимость Dragon Capital на 50 га построит индустриальный парк под Киевом
Три "греха" украинского ТВ. Как Ахметов, Коломойский, Пинчук и Фирташ поделили телеэфир
Медиарынок Три "греха" украинского ТВ. Как Ахметов, Коломойский, Пинчук и Фирташ поделили телеэфир
Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла танкерами – инфографика
Продовольствие Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла танкерами – инфографика
Популярное
фото/видео
В США создали летающего робота: он может угрожающе увеличиваться – видео
В США создали летающего робота: он может угрожающе увеличиваться – видео
В Японии строят 18-метрового робота Gundam на дистанционном управлении — видео
В Японии строят 18-метрового робота Gundam на дистанционном управлении — видео 11:02
Зеленский в ООН: Агрессия России в Украине показала – мир не усвоил уроки Второй мировой
Зеленский в ООН: Агрессия России в Украине показала – мир не усвоил уроки Второй мировой 21.09.20, 22:55
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео 21.09.20, 11:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 