В армии США обеспокоены тем, что Украина стала полигоном для испытаний ракет КНДР

Чарльз Флинн (Фото: EPA / ROLEX DELA PENA)

Командующий Тихоокеанской армии генерал Чарльз Флинн считает, что Северная Корея получила редкий шанс испытать свое оружие в реальных боевых условиях в Украине и может воспользоваться этим для улучшения его характеристик. Об этом пишет Bloomberg.

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"Не думаю, что на моей памяти у северокорейской армии был такой полигон на поле боя, к которому им дали доступ россияне в Украине", — сказал он во время поездки на Кэмп-Хамфрис, крупнейшую американскую военную базу в Южной Корее.

Генерал сказал, что его и других военных волнует, что северокорейцы могут испытать свое оружие в реальных условиях и получить информацию, "к которой они не имели бы доступа в отсутствие конфликта".

Коммунистический режим КНДР помогает России ракетами и боеприпасами в обмен на продукты, сырье и компоненты для производства оружия. Среди прочего северокорейцы отправляют в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия от 380 км до 800 км.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в марте сказал, что российская армия по меньшей мере 50 раз била по Украине ракетами северокорейского производства, в том числе похожими на "Искандеры" ракетами типа Hwasong 11 (KN-23/24).

По словам Фильчакова, северокорейские ракеты имеют низкое качество, но Флинн опасается, что КНДР благодаря полученной в Украине информации сможет усовершенствовать их.

Учитывая, что КНДР в апреле приступила к испытаниям гиперзвуковой ракеты Hwasong-16B, это ставит под угрозу американские базы не только в Южной Корее, но и в Японии и Гуаме.