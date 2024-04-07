В армії США стурбовані, що Україна стала полігоном для випробувань ракет КНДР

Чарльз Флінн (Фото: EPA / ROLEX DELA PENA)

Командувач Тихоокеанської армії генерал Чарльз Флінн вважає, що Північна Корея отримала рідкісний шанс випробувати свою зброю в реальних бойових умовах в Україні й може скористатися цим для покращення її характеристик. Про це пише Bloomberg.

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"Не думаю, що на моїй пам'яті у північнокорейської армії був такий полігон на полі бою, до якого їм дали доступ росіяни в Україні", – сказав він під час поїздки на Кемп-Хамфріс, найбільшу американську військову базу в Південній Кореї.

Генерал сказав, що його та інших військових хвилює, що північнокорейці можуть випробувати свою зброю в реальних умовах і отримати інформацію, "до якої вони не мали б доступу за відсутності конфлікту".

Комуністичний режим КНДР допомагає Росії ракетами та боєприпасами в обмін на продукти, сировину та компоненти для виготовлення зброї. З-поміж іншого, північнокорейці відправляють до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії від 380 км до 800 км.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у березні сказав, що російська армія щонайменше 50 разів била по Україні ракетами північнокорейського виробництва, зокрема схожими на "Іскандери" ракетами типу Hwasong 11 (KN-23/24).

За словами Фільчакова, північнокорейські ракети мають низьку якість, але Флінн побоюється, що КНДР завдяки отриманій в Україні інформації зможе вдосконалити їх.

Враховуючи, що КНДР у квітні почала випробування гіперзвукової ракети Hwasong-16B, це ставить під загрозу американські бази не лише в Південній Кореї, а й у Японії та Гуамі.