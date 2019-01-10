В атмосфере сгорел военный спутник РФ, отслеживавший ракеты США

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5 января запущенный в 2007 году российский военный космический аппарат Космос-2430 системы предупреждения о ракетном нападении Око сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Связь с ним была утрачена еще в 2012 из-за выработки спутником своего ресурса.

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Информацию уже подтвердили Воздушно-космические силы РФ. Там заявили, что Космос-2430 был сведен с орбиты планово. 5 января он сгорел в атмосфере над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

РосСМИ пишут, что Россия также планирует сформировать новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники "Тундра", первый выведен на орбиту в 2015 году).

Космос-2430 вышел в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя Молния-М. Он должен был отслеживать запуски американских межконтинентальных баллистических ракет.

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