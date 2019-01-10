Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 09:04

В атмосфере сгорел военный спутник РФ, отслеживавший ракеты США

В атмосфере сгорел военный спутник РФ, отслеживавший ракеты США - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Космический аппарат Космос-2430 должен был отслеживать запуски американских межконтинентальных баллистических ракет и предупреждать РФ о нападении

Реклама
Реклама

5 января запущенный в 2007 году российский военный космический аппарат Космос-2430 системы предупреждения о ракетном нападении Око сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Связь с ним была утрачена еще в 2012 из-за выработки спутником своего ресурса.

Реклама

Информацию уже подтвердили Воздушно-космические силы РФ. Там заявили, что Космос-2430 был сведен с орбиты планово. 5 января он сгорел в атмосфере над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

РосСМИ пишут, что Россия также планирует сформировать новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники "Тундра", первый выведен на орбиту в 2015 году).

Космос-2430 вышел в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя Молния-М. Он должен был отслеживать запуски американских межконтинентальных баллистических ракет. 

Читайте также: ФСБ оставит россиян без спутникового интернета: боятся шпионажа

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, спутник, космос, Космос-2430, Око
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 