В Австралии фотограф-любитель нашел озеро с "древом жизни" удивительной красоты: видео
14.01.2021, 20:11
Озеро Какора в Австралии (Фото: Facebook/Derry Moroney)
В Австралии фотограф-любитель Дерри Морони обнаружил на озере Какора массивные узоры, которые похожи на "древо жизни". Об этом сообщает The Guardian.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фотограф-любитель Дерри Морони живет на среднем побережье Нового Южного Уэльса в районе Брумс-Хед.
Последние три года он фотографирует пейзажи, животных и насекомых.
В июле 2020 года Морони поднялся вверх по течению от устья в районе Брумс-Хед и наткнулся на озеро Чакора.
Используя свой дрон, он сделал потрясающие снимки озера Чакора – с высоты более 100 метров.
"Чайные деревья на берегу окрашивают воду, стекающую в озеро после паводков и заполняющую расщелины на дне", – рассказал он.
Читайте также: Над Камчаткой взорвался метеорит – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developerРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии