В Австралии фотограф-любитель нашел озеро с "древом жизни" удивительной красоты: видео

В Австралии фотограф-любитель Дерри Морони обнаружил на озере Какора массивные узоры, которые похожи на "древо жизни". Об этом сообщает The Guardian.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Derry Moroney Photography (@derry_moroney_photography)

Фотограф-любитель Дерри Морони живет на среднем побережье Нового Южного Уэльса в районе Брумс-Хед.

Последние три года он фотографирует пейзажи, животных и насекомых.

В июле 2020 года Морони поднялся вверх по течению от устья в районе Брумс-Хед и наткнулся на озеро Чакора.

Используя свой дрон, он сделал потрясающие снимки озера Чакора – с высоты более 100 метров.

"Чайные деревья на берегу окрашивают воду, стекающую в озеро после паводков и заполняющую расщелины на дне", – рассказал он.

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Наталия Медведева

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