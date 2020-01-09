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В Австралии готовятся к массовой эвакуации: пожары усилились

В Австралии готовятся к массовой эвакуации: пожары усилились - Фото
Спасатели эвакуируют не только людей (фото - ЕРА)
09.01.2020, 09:40

Большинство пожаров, которые "сожгли" большую часть восточного побережья Австралии, произошли в штате Новый Южный Уэльс

Австралийские власти готовятся к новой массовой эвакуации на густонаселенном юго-востоке страны: новая волна зноя стала причиной очередных масштабных пожаров, которые угрожают нескольким городам и общинам. Об этом пишет Reuters.

"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", - сказал премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс.

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Фото: ЕРА

  • По данным властей, пожары охватили более 10,3 млн га территории, что превышает площадь Южной Кореи.
  • Погибли 27 человек, тысячи людей стали бездомными, еще тысячам пришлось неоднократно эвакуироваться из-за неустойчивости пожаров.
  • Во многих населенных пунктах закончился бензин и большинство в этих местах сейчас ездят на велосипедах.
  • В стране в 2019 году выпало всего 6% от типичного годового количества осадков, тогда как дневные температуры были более чем на 2*С выше нормы.
  • В атмосферу уже выброшено 400 мегатонн углекислого газа.
  • Количество убитых или раненых в пожарах животных экологи оценивают в 1 миллиард особей.

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