В Австралии готовятся к массовой эвакуации: пожары усилились

Спасатели эвакуируют не только людей (фото - ЕРА)

Австралийские власти готовятся к новой массовой эвакуации на густонаселенном юго-востоке страны: новая волна зноя стала причиной очередных масштабных пожаров, которые угрожают нескольким городам и общинам. Об этом пишет Reuters.

"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", - сказал премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс.

Читайте также: Как живут в Австралии, которая горит. Рассказ из Сиднея

Фото: ЕРА

По данным властей, пожары охватили более 10,3 млн га территории, что превышает площадь Южной Кореи.

Погибли 27 человек, тысячи людей стали бездомными, еще тысячам пришлось неоднократно эвакуироваться из-за неустойчивости пожаров.

Во многих населенных пунктах закончился бензин и большинство в этих местах сейчас ездят на велосипедах.

В стране в 2019 году выпало всего 6% от типичного годового количества осадков, тогда как дневные температуры были более чем на 2*С выше нормы.

В атмосферу уже выброшено 400 мегатонн углекислого газа.

Количество убитых или раненых в пожарах животных экологи оценивают в 1 миллиард особей.

Смотрите также: Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото