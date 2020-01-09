В Австралии готовятся к массовой эвакуации: пожары усилились

Австралийские власти готовятся к новой массовой эвакуации на густонаселенном юго-востоке страны: новая волна зноя стала причиной очередных масштабных пожаров, которые угрожают нескольким городам и общинам. Об этом пишет Reuters.
"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", - сказал премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс.
Читайте также: Как живут в Австралии, которая горит. Рассказ из Сиднея
Фото: ЕРА
Смотрите также: Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото