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В Австралии изобрели искусственную кожу. Она может чувствовать прикосновения и боль

02.09.2020, 15:59
В Австралии изобрели искусственную кожу. Она может чувствовать прикосновения и боль - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Изобретение ученых планируют использовать в медицине, науке и инженерии

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета разработали искусственную кожу, которая реагирует на боль и прикосновения так же, как человеческая, пишет издание Tech Xplore.

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Такая кожа имитирует почти мгновенную обратную связь организма и может реагировать на касания или болезненные ощущения с той же скоростью, с которой сенсорные сигналы обычно поступают в мозг.

Профессор университета Мадху Бхаскаран отмечает, что их изобретение способно почувствовать разницу между прикосновением булавки и уколом от нее же.

"До сих пор никакие электронные технологии не могли реалистично имитировать это человеческое чувство боли, а наша искусственная кожа реагирует на нее моментально", — говорит ученый. 

Изобретение смогут применять при изготовлении бионических протезов, в интеллектуальной робототехнике, а также при неинвазивной трансплантации человеческой кожи.

СПРАВКА. Бионический протез позволяет человеку не просто двигать искусственной конечностью, но и чувствовать предметы, которых он касается. Раньше бионическими протезами можно было управлять при помощи сигналов мозга, а сейчас сигналы с протеза обрабатываются мозгом.

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Дарья Мостовая
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