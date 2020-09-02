В Австралии изобрели искусственную кожу. Она может чувствовать прикосновения и боль
Изобретение ученых планируют использовать в медицине, науке и инженерии
Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета разработали искусственную кожу, которая реагирует на боль и прикосновения так же, как человеческая, пишет издание Tech Xplore.
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Такая кожа имитирует почти мгновенную обратную связь организма и может реагировать на касания или болезненные ощущения с той же скоростью, с которой сенсорные сигналы обычно поступают в мозг.
Профессор университета Мадху Бхаскаран отмечает, что их изобретение способно почувствовать разницу между прикосновением булавки и уколом от нее же.
"До сих пор никакие электронные технологии не могли реалистично имитировать это человеческое чувство боли, а наша искусственная кожа реагирует на нее моментально", — говорит ученый.
Изобретение смогут применять при изготовлении бионических протезов, в интеллектуальной робототехнике, а также при неинвазивной трансплантации человеческой кожи.
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